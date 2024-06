Hongaarse bond deelt positief nieuws over Barnabás Varga

is ontslagen uit het ziekenhuis. De Hongaarse spits liep zondag tegen Schotland bij een botsing meerdere breuken in zijn gezicht op, waarna hij opgenomen moest worden. Hij zal thuis verder revalideren.

Dat heeft de Hongaarse voetbalbond woensdag bekendgemaakt. Varga lag in Stuttgart in het ziekenhuis en is inmiddels succesvol geopereerd aan zijn verwondingen. Daags na zijn operatie kwam bondscoach Marco Rossi ook al op bezoek, die gelijk duidelijk maakte dat Varga niet meer in actie zou komen op het EK.

In de zeventigste minuut van de EK-groepswedstrijd tussen Schotland en Hongarije kwam Varga hard in botsing met de Schotse doelman Angus Gunn. Daarbij raakte hij buiten bewustzijn en liep hij dus meerdere breuken in zijn gezicht op. Vervolgens werd hij op het veld behandeld en afgeschermd met doeken, om op een brancard afgevoerd te worden.

Hongarije wist het duel met de Schotten diep in blessuretijd naar zich toe te trekken. In de honderdste minuut was het Kevin Csoboth die de winnende tegen de touwen schoot. Daarmee eindigde Hongarije op de derde plaats in groep A. Woensdagavond zal duidelijk worden of het ook als een van de beste nummers drie is geplaatst voor de achtste finales.

