Ian Maatsen onthult wat zijn vriendin, Emely Tuinder, van belletje Ronald Koeman vond

heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat hij na de blessure van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal werd gehaald. De linksback lag op een boot toen hij gebeld werd door Ronald Koeman, maar is blij er te zijn. Ook zijn vriendin vond het niet erg om de vakantie op Mykonos te onderbreken.

"Ik was lekker aan het genieten van mijn vakantie", begint Maatsen op de persconferentie. Ik werd op de boot gebeld "Het was hectisch, maar ik ben ontzettend blij dat ik er ben. Ik ben trots en ik ga er zeker van genieten. Natuurlijk was er verbazing. Ik had er eerlijk gezegd totaal geen rekening mee gehouden", geeft de linksback toe. Wie vermoedelijk ook geen rekening had gehouden met het belletje van bondscoach Koeman was Maatsen zijn vriendin: Emely Tuinder.

Volgens de voetballer van Borussia Dortmund vond Tuinder het echter niet erg om het zonnige vakantieadres in te ruilen voor het koude, winderige en grijze Duitsland: "Ze was niet ontevreden", zegt Maatsen, waarna de zaal met journalisten begint te lachen. "Mijn vriendin vindt het mooi voor mij. Ze zei: Ga lekker genieten. Of ze het vervelend vond dat we de vakantie moesten afbreken? Ze heeft genoeg zon gepakt in die vijf dagen", reageert Maatsen lachend. "Het was fijn om even weg te zijn."

