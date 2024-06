Italiaanse media fileren Spalletti én Azzurri na beschamende uitschakeling door Zwitserland

De kranten in Italië zijn vernietigend voor de Squadra Azzurri van bondscoach Luciano Spalletti, die zaterdagavond volkomen verdiend door Zwitserland werden uitgeschakeld in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. De titelverdediger verloor in Berlijn met 2-0 van het buurland.

"Nadat Spalletti de groepsfase met moeite én geluk had overleefd, hoopte hij dat de wedstrijd tegen de Zwitsers het keerpunt zou kunnen zijn", schrijft La Gazzetta Dello Sport. "Het werd de wedstrijd van de ineenstorting, vanuit fysiek, tactisch en psychologisch oogpunt", vervolgt de roze sportkrant. "De Azzurri begrepen er niets van, te beginnen met de coach, over wiens toekomst nu terecht vragen mogen worden gesteld", hint La Gazzetta op een mogelijk vertrek van Spalletti.

Artikel gaat verder onder video

Corriere Dello Sport zag een Italiaans elftal 'zonder benen en zonder ziel'. Zwitserland wordt door de krant omschreven als 'een ploeg van gemiddeld niveau met enkele uitschieters', waarvan middenvelder Granit Xhaka bij naam genoemd wordt. De tegenstander speelde echter 'vooral met veel lef', zag de krant. "Een basisvoorwaarde voor een dergelijk toernooi, die de Azzurri totaal ontbeerden", leest het. De verloren achtste finale wordt als het slechtste optreden op het EK omschreven, ook deze krant plaatst vraagtekens bij de toekomst van de bondscoach: "Waar de verantwoordelijkheid van Spalletti begint en die van de spelers ophoudt vergt een diepe analyse. Ondertussen beginnen de processen onmiddellijk."

De machtsverhoudingen op het veld worden ook duidelijk uit de beoordelingen die het Engelstalige Football Italia uitdeelt. Bij de Italianen krijgen Alessandro Bastoni en invallers Cambiaso en Zaccagni een nipte voldoende, een 5,5, en ontvangt doelman Gianluigi Donnarumma naar aanleiding van een aantal prima reddingen zelfs een 6,5. De overige spelers scoren een onvoldoende, inclusief Spalletti - die een 4 krijgt. "Deze groep kan zoveel meer, maar teveel dingen werkten niet. Sinds de wedstrijd tegen Spanje heeft Spalletti niet langer dan 45 minuten met dezelfde opstelling gespeeld. Italië kwam niet alleen verward over, maar leek ook verre van fit." Ook dit medium zet zijn vraagtekens bij het aanblijven van de coach: "We staan nog maar aan het begin van het proces en Spalletti heeft tijd nodig, maar in Duitsland waren er teveel teleurstellingen voor Italië", leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.