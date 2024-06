Janssen verbaast zich bij EK-duel tussen Oostenrijk en Frankrijk: ‘Hij heeft daar niet alleen maar geld binnen geharkt’

Theo Janssen was maandagavond bij de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk onder de indruk van middenvelder N'Golo Kanté. De 33-jarige middenvelder maakte vorig jaar zomer de overstap van Chelsea naar het Saudische Al-Ittihad, waarmee hij toch een beetje uit beeld verdween.

“Hij is het niet verleerd”, begint Janssen bij NOS Studio Fußball. “We kennen hem allemaal van het doordekken, dat hij overal tussen zit. Hij heeft een geweldige timing wanneer hij naar voren moet stappen, maar hij gaat ook nog eens een keertje acties maken”, doelt Janssen op een actie van Kanté in de 66ste minuut. “Dat was een actie die je normaal gesproken verwacht van een buitenspeler, maar dat doet hij nu ook ineens.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet niet wat hij in Saudi-Arabië heeft gedaan, maar hij heeft daar niet alleen maar geld binnen geharkt. Hij heeft ook nog wat voetballen gedaan”, vervolgt Janssen over Kanté, die aangevuld wordt door presentator Sjoerd van Ramshorst. “Hij is fit.”

Daar eindigt de lofzang voor de 1.68 meter grote Franse middenvelder nog niet. “Hij geeft een heerlijk balletje op de juiste snelheid waar een grote kans uitkomt. In de 85ste minuut trekt hij er nog een sprint uit en voorkomt hij een grote kans van Oostenrijk. Je kan wel zeggen dat hij echt een hele goede wedstrijd gespeeld heeft.”

Het zijn maar een paar voorbeelden van de goede wedstrijd van Kanté, volgens Janssen had hij er nog veel meer kunnen laten zien. "Je had er uiteindelijk nog tien, vijftien kunnen laten zien. Maar ik vond hem echt de beste man van het veld”, is Janssen lyrisch.

Collega-analist Leonne Stentler is ook vol lof over Kanté en denkt terug aan een eerder eindtoernooi waar de Franse middenvelder wist te imponeren. "Het is echt weer een 2018-gevoel wat je bij hem krijgt. In de oefenwedstrijd tegen Canada zie je hem dan weer een beetje erin komen, langzaam een beetje Kanté-momentjes laten zien. Tegen Oostenrijk zie je hem gedurende de wedstrijd groeien en hij lijkt gewoon weer een onmisbare schakel te worden voor Frankrijk”, besluit ze.

