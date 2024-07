Johan Derksen (75) begaat 'schandelijke' blunder en wordt vernietigend aangepakt

Het programma Vandaag Inside Oranje moet het zondagavond ontgelden op sociale media. De vaste gasten van het programma pakten in de uitzending supporters van het Nederlands elftal aan wegens uiterst gevoelige leuzen in het Olympiastadsion in Berlijn, maar uit beelden blijkt dat er door het Oranje-legioen een andere songtekst werd gezongen dan de heren van Vandaag Inside zondagavond live op televisie toonden.

"Vandaag las ik dat ze (Oranje-supporters, red.) dan zingen: "En wie niet springt is een Jood. Dat is heel discutabel", begon Derksen zondagavond in de uitzending van Vandaag Inside Oranje. "Dat is toch niet te geloven", reageerde presentator Wilfred Genee vervolgens. Daarna liet het programma audiofragmenten vanuit het Olympiastadion horen, waarop niet direct vast te stellen is dat dit wordt gezongen. In de ondertiteling werd echter wel aangeven dat het Oranje-legioen massaal de songtekst - 'en wie niet springt is een Jood' - zong in de Duitse voetbaltempel.

Uit het bekijken van de beelden van de wedstrijd kan opgemaakt worden dat de supporters van het Nederlands elftal niet de door Derksen genoemde leuzen zongen, maar iets compleet anders: "En wie niet springt komt uit Tirol", was de songtekst waar de duizenden supporters van het Nederlands elftal gebruik van maakten in Berlijn. Ook voetbalsupporters, die aanwezig waren in het stadion, reageren op sociale media met woede op de aantijgingen van Derksen: "Controleer voortaan eerst je feiten voordat je nepnieuws over voetbalsupporters verspreidt. Wat een stelletje idioten", reageert het account Voetbal Ultras.

Controleer voortaan eerst je feiten voordat je nepnieuws over voetbalsupporters verspreidt. Wat een stelletje idioten. — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) June 30, 2024 Bij @vandaaginside beweren ze dat er tijdens Nederland - Oostenrijk 'En wie niet springt die is een jood' werd gezongen. Wat een onzin. Tijdens Oostenrijk werd: 'En wie niet springt komt uit Tirol' gezongen, en tegen Polen 'En wie niet springt die is een Pool.' #vandaaginside — Emiel Vermeulen (@VermeulenEmiel) June 30, 2024

De tekst - 'en wie niet springt komt uit Tirol' - werd in aanloop naar de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk ook al massaal gezongen in de straten in Berlijn, zo valt op onderstaande beelden te zien. Het komt overeen met de liederen waarvan het Oranje-publiek gebruik maakte tijdens de wedstrijd tegen Polen. Destijds klonk er uit tienduizenden kelen - 'en wie niet springt is een Pool' - in het Volksparkstadion in Hamburg.