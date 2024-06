Eén Duitse speler wordt keihard aangepakt na zege op Hongarije: ‘Afschuwelijk’

Duitsland heeft ook de tweede groepswedstrijd tegen Hongarije gewonnen (2-0) en is daarmee het eerste land dat zich plaatst voor de knock-outfase van het Europees Kampioenschap. Niet alle internationals van Die Mannschaft zullen echter met een tevreden gevoel van het veld zijn gestapt. moest evenals afgelopen vrijdag tegen Schotland genoegen nemen met een invalbeurt, maar kon andermaal geen potten breken.

Sané stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Duitsland. De verbazing was dan ook groot toen toenmalig bondscoach Joachim Löw in 2018 besloot om de aanvaller niet te selecteren voor het Wereldkampioenschap in Rusland. Sané was er tijdens de twee daaropvolgende eindtoernooien wél bij, maar kon zowel tijdens EURO 2020 als het WK 2022 geen hoge ogen gooien. De linkspoot hoopt in eigen land eindelijk een overtuigende prestatie neer te zetten, maar zijn start van het eindtoernooi is weinig hoopgevend.

Sané beleefde sowieso al geen fijne aanloop richting de eindronde in eigen land. De aanvaller worstelde in de laatste weken van het afgelopen seizoen bij Bayern München al met zijn fitheid. Daardoor moest hij zes van de laatste zeven competitieduels aan zich voorbij laten gaan. Hij kwam in de laatste oefeninterland voor de start van het EK wél in actie, 45 minuten tegen Griekenland. Daarin verzorgde hij een assist. Dat had Sané vertrouwen moeten geven richting de start van het toernooi, maar daarvan was in de eerste twee groepswedstrijden weinig tot niets te merken. Sané maakte als invaller tegen Schotland al geen beste beurt en kon woensdag tegen Hongarije opnieuw geen potten breken.

“Sané heeft nu inmiddels dertig interlands de boel lopen frustreren bij Duitsland, benieuwd hoeveel kansen hij nog gaat krijgen”, zo schrijft verslaggever Tijmen van Wissing van RTV Oost op X. Hij is zeker niet de enige die allesbehalve onder de indruk is van de optredens van Sané. Ook in Duitsland klinkt er kritiek. “Sané was een totale mislukking in deze wedstrijd. Elke actie die hij onderneemt is altijd de verkeerde. Hij gedraagt zich voortdurend egoïstisch en ziet zijn teamgenoten niet”, zo klinkt het. Overigens deed Sané niet alles verkeerd. Zo zette hij na een knappe actie de Hongaarse doelman serieus aan het werk. Maar er wordt simpelweg meer verwacht van de aanvaller die ooit voor 52 miljoen euro de overstap maakte van Schalke 04 naar Manchester City.

Ook Rafael van der Vaart valt de tegenvallende prestaties van Sané op. “Die Sané komt er nog niet echt uit. Heel ontevreden komt hij erin, dat ziet niet helemaal lekker”, zegt de voormalig Oranje-international in de uitzending van NOS Studio Fußball.

