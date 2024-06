Kijkers beginnen tijdens Nederland - Oostenrijk massaal over één speler die ontbreekt in EK-selectie

Een groot aantal kijkers trekt na de eerste helft tussen het Nederlands elftal en Oostenrijk een duidelijke conclusie: wordt node gemist. De middenvelder van FC Barcelona behoorde weliswaar tot de definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar herstelde onvoldoende van zijn enkelblessure. Zijn ‘vervanger’ Joey Veerman heeft hem vooralsnog niet kunnen doen vergeten.

Het was in de aanloop naar het EK de grote vraag of De Jong op tijd fit zou zijn. De middenvelder worstelde in het afgelopen seizoen verscheidene keren met zijn fitheid. Nadat hij eind vorig jaar en begin dit kalenderjaar al een enkelblessure had opgelopen, ging het in april opnieuw mis. De Jong moest zich in de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona al in de eerste helft per brancard laten vervangen en zou in het restant van het seizoen niet meer in actie komen.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor miste hij ook de laatste twee oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Canada en IJsland. De Jong leek het EK desondanks te gaan halen, al leek Ronald Koeman voor het eerste groepsduel met Polen niet op hem te rekenen. Helaas voor Oranje, Koeman en De Jong werd op de dag van de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland besloten dat de enkel van de middenvelder niet voldoende herstelde en hij tijdens het eindtoernooi geen serieuze rol van betekenis zou kunnen spelen.

Volg de ontwikkelingen bij Nederland - Oostenrijk hier live!

De Jong moest zodoende een streep zetten door deelname aan de eindronde in Duitsland. Maar over zijn afwezigheid maakte men in Nederland zich in eerste instantie niet heel veel zorgen. Het duo Jerdy Schouten-Veerman blonk vorig seizoen uit bij PSV en speelde ook tegen IJsland een sterke pot. Vooral Veerman ontving complimenten en werd geacht De Jong bijna moeiteloos te kunnen vervangen. Maar na zijn ongelukkige optreden tegen Polen en dramatische beurt in de eerste helft tegen Oostenrijk is er voor velen slechts één conclusie mogelijk: Oranje mist Frenkie.