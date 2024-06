Koeman kan niet om imponerende middenvelder heen: ‘Hij was goed in al zijn eenvoud’

Als het aan Maarten Wijffels ligt dan heeft een basisplaats op het EK in Duitsland. De middenvelder van PSV wist te imponeren in de oefenwedstrijd tegen Canada en heeft daarmee nadrukkelijk gesolliciteerd bij bondscoach Ronald Koeman voor een plek op middenveld.

"Wat te denken van Jerdy Schouten", aldus Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Die was goed in al zijn eenvoud. Je ziet meteen dat spelers hem vertrouwen. Ze spelen hem in, hij draait eens weg, hij kaatst eens. Er gebeurt altijd iets goeds. Die heeft zijn ritme wel gevonden."

Volgens Wijffels kan de bondscoach niet meer om Schouten heen. "Je kan het proberen zonder Schouten, maar ik ben blij dat wij het er steeds over hebben dat hij op het huis past of op de winkel past", vindt Wijffels. "Daar zou ik stevig rekening mee houden als ik Koeman was."

De journalist van het Algemeen Dagblad denkt dan ook dat Teun Koopmeiners of Tijjani Reijnders uiteindelijk genoegen zullen moeten nemen met een plek op de bank. “Als Frenkie de Jong er is straks in de loop van de poulefase en je hebt ook Schouten, dan zou het toch wel redelijk zijn als je een keuze maakt tussen Koopmeiners en Reijnders?”, vraagt Wijffels zich af.

