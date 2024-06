Koeman krijgt advies over keuzestress in achterhoede: ‘Daar wil je iets mee als team en als trainer’

In aanloop naar het EK zal Ronald Koeman nog enkele knopen moeten doorhakken over zijn basisopstelling. Wie moet bijvoorbeeld de rechtsback zijn op het EK? Volgens Maarten Wijffels kan de bondscoach eigenlijk niet meer om Jeremie Frimpong heen, maar ook op andere posities achterin valt er flink wat te kiezen voor Koeman.

"Hij kan van alles in zijn hoofd hebben, maar hij kijkt toch ook naar het moment? Frimpong kun je er bijna niet meer uithalen”, aldus Wijffels, die niets wil weten van het feit dat de tegenstander ‘slechts’ Canada betrof. “Als je ziet welke flow hij meeneemt. Daar wil je iets mee als team en als trainer."

“Frimpong moet je niet beoordelen op zijn wedstrijd tegen Canada, die moet er dan eventueel in omdat hij die flow meeneemt”, vervolgt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. “Je krijgt het idee dat er meer spelers dan het vorige WK in vorm bij het toernooi arriveren. Dat betekent dat je meer keuzes hebt en dus nog gerichter kunt kijken naar het moment.”

Volgens Wijffels zijn er meerdere spelers die in een flow arriveren bij Oranje, al noemt hij ook een speler die een minder seizoen had. “Matthijs de Ligt zou je gezien zijn seizoen bij Bayern München niet meteen aan denken, maar hij solliciteerde tegen Canada ook heel nadrukkelijk naar een basisplaats. Er is wel eens gezegd dat De Ligt niet zou kunnen opbouwen, wat ik hele rare kritiek vind, maar er waren een paar passes tegen Canada die waren prima.”

Wijffels vindt De Ligt dan ook ‘een uitstekende speler’. “Hij voelt het vertrouwen van Koeman, want hij is wel een beetje een Koeman-man. Van Gaal was meer De Vrij, maar De Vrij is wat meer oriëntatie. Hij is natuurlijk ook uitstekend. Je kan ze allebei opstellen, je kan Geertruida nog opstellen. Achterin heb je echt luxe en keuzes.”

Wijffels en Verhoeff zien meerdere beoogde achterhoedes voor het Nederlands. “Maar ik denk dat Koeman in eerste instantie uitgaat van Aké op linksback en dan het centrum De Ligt en Van Dijk”, aldus Wijffels. Je zou ook nog kunnen denken: Van Dijk eruit en dan Aké centraal. Om maar aan te geven wat een keuzes er zijn. Het is ongelooflijk. Dat is wel eens anders geweest in het verleden.”

De journalist wijst erop dat er een toernooi is geweest waar Bert Konterman centraal achterin moest spelen. “Hij was een prima voetballer voor de Eredivisie, voor Feyenoord, maar hij zou nu tiende keus zijn geweest centraal achterin”, beseft hij.

