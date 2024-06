Koopmeiners reageert via Instagram op blessurenieuws

heeft via Instagram gereageerd op zijn blessure. De middenvelder viel voorafgaand aan het duel met IJsland uit met een liesblessure. De 26-jarige Koopmeiners is teleurgesteld dat hij het EK in Duitsland moet missen.

"Wat een prachtige maand had moeten worden is helaas veranderd in een nachtmerrie”, schrijft de middenvelder op zijn Instagram. “Met enorm veel teleurstelling en verdriet heb ik de uitslag van de testen en scans vernomen. Helaas hebben die geconstateerd dat er geen mogelijkheid is om deel te nemen aan het EK 2024.”

Het is voor Koopmeiners een bittere pil. “Spelen voor het Nederlands elftal, op een eindtoernooi en met dit geweldige team zou een grote eer zijn geweest. Vanaf nu zal ik net als de rest van de Oranje-fans het team aanmoedigen en steunen op weg naar een geweldig toernooi. Vlammen boys!”, besluit hij zijn bericht.

Koopmeiners kon zijn mooie seizoen, met de Europa League-winst met Atalanta, bekronen op het Europees kampioenschap. Via X steekt ook zijn club Atalanta de middenvelder een hart onder de riem.

