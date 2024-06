Kronen Zeitung is richting Nederland - Oostenrijk vooral geïnteresseerd in één Oranje-internatioal

Het Nederlands elftal strijdt aanstaande dinsdag met Oostenrijk om een plek bij de laatste zestien van het EK. was afgelopen seizoen in de Oostenrijkse competitie actief voor SK Sturm Graz en wordt vooruitlopend naar het EK-duel van dinsdag specifiek gevraagd naar één Oranje-international: .

Scherpen, in het verleden actief bij Ajax en afgelopen seizoen door Brighton & Hove Albon verhuurd aan Sturm Graz, wordt door de Kronen Zeitung aan de tand gevoeld over de wedstrijd van dinsdag tussen Nederland en Oostenrijk. De doelman verwacht een zege van Oranje. “Nederland zal winnen. Ze beschikken over veel jonge en getalenteerde spelers”, zegt hij gedecideerd.

Artikel gaat verder onder video

Scherpen legt uit dat de kracht van Oranje vooral achterin ligt. “De verdediging is sterk met spelers als Virgil van Dijk, Nathan Aké, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt: grote namen die actief zijn in sterke competities”, gaat de goalie verder, die stelt dat er dit EK ‘veel mogelijk is voor Oranje als iedereen fit en in vorm is’.

Scherpen wordt vervolgens specifiek gevraagd naar Verbruggen, dit EK de eerste doelman van Oranje en uitblinker in de eerste twee wedstrijden tegen Polen en Frankrijk. “Hij is jong en een zeer groot talent. Hij is een zeer goede keeper voor iemand van 21 en ook bijzonder stabiel”, aldus Scherpen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.