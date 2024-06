Lozano houdt het niet droog bij officiële presentatie: 'Hij is als een vader voor mij'

is donderdagavond gepresenteerd bij zijn nieuwe club San Diego FC. De Mexicaanse aanvaller, die in januari 2025 de overstap gaat maken vanuit PSV, hield het door een oude bekende niet droog tijdens zijn eerste persconferentie.

Het komende halfjaar speelt de 28-jarige Lozano nog voor de landskampioen, waarna hij in de winter verkast van San Diego FC. Met de overgang is zo'n twaalf miljoen euro gemoeid. Hoewel de transfer dus pas over enkele maanden plaatsvindt, is de Mexicaan wel alvast gepresenteerd door zijn nieuwe club.

De buitenspeler kondigt alvast aan ontzettend ambitieus te zijn. “Ik wil titels winnen en mijn stempel drukken op deze competitie. Ik ga mijn best doen om deze club te laten groeien, een belangrijke club in de MLS te maken en, waarom ook niet, in de wereld”, aldus Lozano, die niet voornemens is om af te bouwen in Amerika. “Er lopen al spelers rond als Lionel Messi en ook Olivier Giroud komt eraan. Ze halen veel spelers van wereldniveau en dat zegt alles over de ambities van deze competitie. Dit is een geweldige kans voor mij.”

Enrique Meza, de voormalige coach van Lozano, was ook aanwezig bij de presentatie van de aanvaller. Tijdens de persconferentie werd hem daarnaar gevraagd, waarna Chucky volschoot. “Hij is als een vader voor mij. Hij is me altijd blijven volgen en ik probeer veel met hem te spreken. Elke dag geeft hij me weer andere adviezen. Ik waardeer hem enorm en heb veel mooie herinneringen aan hem”, reageerde hij.

Welcome to your new home, Chucky. pic.twitter.com/WELOvPdW7D — San Diego FC (@sandiegofc) June 13, 2024 "𝙋𝙡𝙖𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙥𝙡𝙖𝙮."



Chucky on his first coach and mentor, Enrique Meza. pic.twitter.com/W1sHSxugJM — San Diego FC (@sandiegofc) June 13, 2024 Context: At 18 yrs old, Hirving Lozano, then unknown as “Chucky,” made his Liga MX debut with Pachuca under the guidance of Profe Meza. He scored five minutes after coming on as a substitute, securing a 1–0 victory against Club América at the Estadio Azteca.



Rest is history.🥹 https://t.co/TY0kyIZS1z pic.twitter.com/JDPBHiadoY — Michelle Sánchez (@MichelleS_tv) June 13, 2024

