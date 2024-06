Kees Luijckx voorspelt: deze speler komt nooit meer uit voor Oranje

Kees Luijckx denkt dat na het dramatische halve uur tegen Oostenrijk moet vrezen voor zijn plek bij het Nederlands elftal. De middenvelder, die een zeer ongelukkig EK kent en in de laatste groepswedstrijd geslachtofferd werd door Ronald Koeman, moet oppassen dat hij niet wordt voorbijgestreefd door andere spelers.

“In de praktijk is hij nu klaar, en ik denk dat hij het als international héél moeilijk gaat krijgen. Ik denk dat hij het al moeilijk had om in de hiërarchie bij te blijven, maar dat wordt nu nog véél lastiger”, begint Luijckx bij EK-praat van ESPN. “Hij gaat ook geen transfer maken deze zomer”, is de analist standvastig.

Artikel gaat verder onder video

“Hij krijgt niet zo heel veel kansen als international, omdat de volgende spelers alweer klaarstaan, tenzij je Frenkie de Jong of Virgil van Dijk bent… Dit was de wedstrijd dat hij het moest laten zien, maar het was nóg slechter dan tegen Polen. Het wordt voor hem heel lastig om hier bovenop te komen”, gaat Luijckx verder. “Ik zou het een held vinden als hem dat weet te lukken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.