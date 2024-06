Stekelenburg neemt het op voor Oranje-speler: ‘Ik zou hem altijd laten staan’

neemt het op voor . De aanvaller speelde geen goede wedstrijd tegen Frankrijk. Toch zou de voormalig doelman er ook tegen Oostenrijk voor kiezen om te beginnen met de spits van Atlético Madrid.

“Hij had het moeilijk”, ziet Stekelenburg in gesprek met ESPN. “Maar je speelt wel tegen Frankrijk, dus dat is ook niet zo gek. Hij werd ook niet zo gek vaak in stelling gebracht. Je weet bij hem dat hij altijd uit het niets een goal kan maken. Ik zou hem altijd laten staan.”

Artikel gaat verder onder video

Iemand die wel uitblonk tegen de Fransen, was doelman Bart Verbruggen. “Hij is heel rustig, zowel aan de bal als in zijn interviews”, is Stekelenburg lovend. “Het lijkt me ook gewoon een prima gozer, als ik hem zo zie. Als je op je 21e al zo’n niveau haalt, op zo’n podium, dan is dat alleen maar heel erg knap. Hier kunnen we nog wel een jaartje of tien van genieten.”

Ook over het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons had de 63-voudig international zijn mening paraat. “Als je puur naar de regels kijkt, wordt dit doelpunt terecht afgekeurd. Al denk ik dat Maignan die bal nooit had gehad. Maar daar mag de VAR zijn beoordeling niet op baseren. Het zou gek zijn als ze zeggen ‘Neuer had hem gehad, maar deze keeper niet, dus het is een goal’. Als Dumfries aan de andere kant had gestaan, was er niks aan de hand geweest”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.