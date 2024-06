Ten Hag tast mis: Bayern München betaalt meer dan 50 miljoen voor Premier League-sensatie

Manchester United en Erik ten Hag grijpen definitief naast de komst van . De Fransman werd onlangs nog in verband gebracht met een overgang naar de regerend winnaar van de FA Cup, maar verkast naar Bayern München. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano althans. Volgens de Italiaan heeft Bayern Crystal Palace laten weten dat het de clausule van 53 miljoen euro gaat lichten.

Olise was in het afgelopen seizoen een van de revelaties in de Premier League. Hoewel de 22-jarige buitenspeler de eerste elf competitieduels moest missen wegens een hamstringblessure en ook na de winterstop tijdelijk uit de roulatie was, noteerde hij in negentien wedstrijden tien doelpunten en zes assists. Daarmee speelde hij zich in de kijker van de internationale top. Naast Manchester United had ook Chelsea de aanvaller op de korrel, maar het wordt dus Bayern München.

Romano meldt zaterdagmiddag dat de nummer drie van het afgelopen seizoen in Duitsland Crystal Palace heeft geïnformeerd dat het de afkoopsom in het contract van Olise gaat lichten. Bayern München betaalt omgerekend 53 miljoen euro voor de komst van Olise en daar komt nog een bedrag van zes miljoen euro aan ‘add-ons’ bij. Bayern en Olise bereikten vrijdag overeenstemming over een contract voor vijf seizoenen. Daarmee wordt hij de tweede grote aanwinst voor Vincent Kompany, de opvolger van Thomas Tuchel. Bayern legde onlangs de verdediger Hiroki Ito al vast. Voor hem betaalde Der Rekordmeister dertig miljoen euro.

