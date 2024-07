Jeroen Stekelenburg stelt bizarre vraag aan Memphis: 'Nee, hoezo? Ik begrijp je niet'

Jeroen Stekelenburg heeft zondagmorgen geen indruk gemaakt op . De verslaggever van de NOS trapte de persconferentie van het Nederlands elftal af met een nogal opmerkelijke vraag. Stekelenburg vroeg zich af of Memphis in de persruimte het gevoel had dat hij zich in het ‘hol van de leeuw’ bevond.

“Dit? Nee, hoezo? Ik vind dit een beetje een rare vraag”, reageerde Memphis. Volgens Stekelenburg is er meermaals sprake geweest van een soort ‘spanningsveld’ tussen Memphis en de Nederlandse pers. De aanvaller van het Nederlands elftal denkt er zelf echter anders over. “Volgens mij sta ik jullie altijd gewoon normaal te woord en kom ik al drie keer na de wedstrijd naar jullie studiosessies. Ontspannen zelfs, dus ik begrijp je vraag niet”, sprak Memphis zijn verbazing uit.

Artikel gaat verder onder video

Memphis, die na zijn vertrek bij Atlético Madrid transfervrij is, kan zich er wél in vinden dat hij kritiek door de jaren heen makkelijker van zich af heeft kunnen laten glijden. “Ik denk dat het makkelijk is als een persoon zelfkritisch is en dat hij dat dan ook kan verwachten van anderen. Dan kun je dat jezelf inbeelden en dan blijf je altijd bij je eigen standpunt. Wat je zelf van de wedstrijd vond en wij analyseren de wedstrijd natuurlijk ook, wat we beter kunnen doen. Ik speel al tien jaar voor het Nederlands elftal, dus ik ben wel het een en ander gewend.”

Vertrouwen van Koeman

Memphis heeft opnieuw een moeizaam seizoen achter de rug bij Atlético Madrid, waar hij mede door blessureleed er niet in slaagde een onomstreden basisplaats af te dwingen. Ronald Koeman sprak desondanks al ruim voor de start van het EK in Duitsland zijn vertrouwen uit in de aanvaller. Memphis had dan ook een basisplaats in alle drie de groepswedstrijden, maar slaagde er vooral tegen Polen en Frankrijk niet in zijn stempel te drukken. Koeman blijft desondanks vol achter hem staan. “Dat wordt gewaardeerd. Ik denk dat als ik in de eerste helft tegen Polen een goal maak, dan speel ik ook gewoon een goede wedstrijd. Het moet natuurlijk beter, maar over de laatste wedstrijd was ik tevreden.”

Memphis maakte tegen Oostenrijk zijn eerste doelpunt op dit EK, maar kon daarmee niet voorkomen dat Oranje onderuit ging (2-3). Het Nederlands elftal eindigde zodoende op de derde plaats in groep D. De ploeg van Koeman dreigde een loodzware tegenstander te treffen in de achtste finales, maar staat dinsdagavond in München ‘slechts’ tegenover Roemenië. Oranje zal echter waken voor onderschatting. De Roemenen besloten groep E met België, Slowakije en Oekraïne immers als nummer één.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.