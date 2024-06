Memphis Depay houdt gemoederen bezig en verschijnt met nieuw kapsel op de training

heeft zichzelf een nieuwe look aangemeten in aanloop naar achtste finale tegen Roemenië. De aanvaller verscheen zaterdagochtend met een afrokapsel en een zwarte haarband op de training van het Nederlands elftal.

Zo blijft Depay de gemoederen bezighouden, want in aanloop naar het EK wist de aanvaller de aandacht op zichzelf te vestigen door met een witte zweetband op zijn hoofd te spelen in de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland. Tijdens de groepsfase van het Europees kampioenschap had de ook de witte zweetband op. Nu verscheen de aanvaller dus met een dikke, zwarte zweetband en afrokapsel.

De 95-voudig international had daarbij overigens goed gezelschap, want ook Georginio Wijnaldum betrad met een nieuw kapsel het trainingsveld van Oranje. De middenvelder had dezelfde coupe als Depay: een afrokapsel. De middenvelder had er echter geen zweetband bij.

Bondscoach Ronald Koeman kon bij de zaterdagtraining in het AOK Stadion in Wolfsburg beschikken over al zijn 26 spelers. Zondagmiddag traint de ploeg opnieuw Wolfsburg, waarna Koeman en de zijnen aanstaande maandag naar München vertrekken voor het duel tegen Roemenië. Die wedstrijd wordt dinsdagavond om 18.00 uur afgetrapt.

