Jack van Gelder onthult nieuwe bijnaam Memphis Depay bij Oranje: 'Dat begreep ik via Nathan Aké'

heeft een nieuwe bijnaam in de selectie van het Nederlands elftal, zo onthult Jack van Gelder maandagavond in De Oranjezomer. Zijn teamgenoten noemen de aanvaller tegenwoordig blijkbaar Allen Iverson, naar de voormalig NBA-basketballer die net als Depay dat ineens is gaan doen, zijn wedstrijden met een haarband speelde.

In de SBS-talkshow wordt nog maar eens teruggeblikt op het veelbesproken accessoire waarmee Depay plotseling opdook tijdens Nederland - Canada en dat hij maandag tegen IJsland opnieuw droeg. Rutger Castricum heeft genoten van de reuring die dat veroorzaakte: "Lekker Nederlands kneuterig, vind ik dat. Vind ik écht leuk, ja. Een soort folklore, dat hoort ook wel echt bij Nederland", meent de PowNed-presentator. Bij tech-specialist en oud-schaatser Ben van der Burg roept Depay vooral herinneringen op aan toptennisser (en tegenwoordig onderbroekenkoning) Björn Borg. "Bij hem had het een functie, hij had lang haar. Maar ik zie de functie bij hem (Memphis, red.) niet."

Van Gelder legt uit dat het anders gezien moet worden: "Je had indertijd een fantastische basketballer in de NBA, Allen Iverson. Die speelde er ook mee. En Memphis, begreep ik via Nathan Aké, wordt ook zo genoemd in de groep. Hij is gewoon een eyecatcher, met alles wat hij doet. Een bijzondere gozer", zegt de ervaren sportjournalist.

Bekijk hieronder het hele fragment uit De Oranjezomer.

