Memphis doet boekje open en vertelt over pestverleden en nieuwe hobby

stort zich recentelijk ook op het maken van kunst: niet in de vorm van muziek, maar met schilderijen. De steraanvaller van het Nederlands elftal gebruikt het schilderen als een soort therapie.

Tijdens Wij houden van Oranje vertelt Depay over hoe hij is begonnen met schilderen. "Super random eigenlijk. Ik zat een keer thuis en dacht: ik heb zin om me op deze manier te uiten. Ik bestelde wat canvassen en begon te schilderen."

Op een van de kunstwerken die hij heeft gemaakt, zijn een neus en twee ogen te zien. Dat schilderij staat onderaan dit artikel. Memphis verklaart waarom hij dit gemaakt heeft. "Vroeger werd ik altijd gepest omdat ik een grote neus had. Nu ben ik er trots op. Als je op Google zoekt naar wat het betekent, heeft het veel met karaktereigenschappen te maken. Ik vind het mooi me zo te uiten."

Mentaal heeft de aanvaller zonder club er ook echt profijt van, merkt hij. "Het is een soort therapie voor me geworden, ik heb er plezier in. Je hebt veel vrije tijd als sporter en als je creatief bent, kun je daar gewoon je tijd in stoppen." Memphis heeft een speciaal Instagram-account opgezet om zijn werken te delen. De schilderijen zijn nog niet te koop.

