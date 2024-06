34.799 supporters van Oranje hebben zeer pijnlijke mededeling voor Memphis Depay

Supporters van het Nederlands elftal hebben weinig vertrouwen in , zo blijkt uit een peiling van De Telegraaf. Slechts acht procent van de 37.826 supporters van het Nederlands elftal, die de ochtendkrant heeft ondervraagd, zou met de aanvaller in de basis beginnen tegen Oostenrijk.

Aangezien Memphis in zijn eerste twee wedstrijden op dit EK niet wist te overtuigen, is er een discussie op gang gekomen waarin zijn positie in de basiself van bondscoach Ronald Koeman ter discussie wordt gesteld. Veel supporters van het Nederlands elftal zouden graag zien dat Koeman het vertrouwen geeft aan een andere spits. Brian Brobbey komt het beste naar voren uit de peiling van De Telegraaf.

De aanvaller van Ajax bezit met 35 procent van de stemmen over het meeste vertrouwen onder de ondervraagde supporters van het Nederlands. Met 25 procent van de stemmen komt Joshua Zirkzee, die pas later werd opgeroepen door Koeman, ook goed uit de peiling. Ook zien supporters van Oranje het als een optie dat Wout Weghorst in de spits begint. Maar liefst negentien procent steunt die gedachtegang.

Elf procent van de stemmers pleiten voor een positiewisseling van Cody Gakpo, die in hun ogen in de spits moet beginnen in plaats van Memphis. Laatstgenoemde kan slechts op een schrikbarend aantal van acht procent van de stemmen rekenen. Het laat zien dat er weinig vertrouwen is in Memphis, die dinsdag tegen Oostenrijk (18.00) het vertrouwen van het grootste deel van de Oranje-fans moet terugwinnen.

