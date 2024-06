Michael van Praag reageert fel, nadat hij wordt overvallen met vraag over Ajax-doelwit

Michael van Praag heeft in het NH Sportcafé geheimzinnig gereageerd op de vermeende interesse van Ajax in . Volgens het Algemeen Dagblad, Voetbal International en De Telegraaf hebben de Amsterdammers de boomlange spits van Burnley op de korrel, maar Van Praag wil dat niet bevestigen en reageert fel.

"Of Weghorst al binnen is? Wat zeg je nu?", reageert Van Praag, wanneer hij in het NH Sportcafé van Leo Driessen wordt gevraagd naar de belangstelling die Ajax zou hebben voor de international van het Nederlands elftal. Weghorst zou bij Ajax in beeld zijn als opvolger van de Engelse spits Chuba Akpom, waarvan Ajax hoopt dat hij een bedrag van tussen de twintig en 25 miljoen euro zou kunnen opleveren: "Hij is momenteel het gras aan het maaien, dus ik denk dat hij niet binnen is, nee", gaat Van Praag verder.

Vervolgens reageert de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax fel op de geruchten: “Ah joh, dat zijn allemaal verhalen. Hou toch op", zegt de bestuurder. Ondanks de woorden van Van Praag, is er volgens goed ingevoerde media wel degelijk interesse van Ajax in Weghorst. De Amsterdammers denken dat de spits, die ook nadrukkelijk in beeld is bij FC Twente, voor zo'n vijf miljoen euro op te halen is bij Burnley. Hij zou vervolgens in de Johan Cruijff ArenA de strijd aan kunnen gaan met Brian Brobbey.

In het NH Sportcafé liet Van Praag zich later ook nog kritisch uit over andere geluiden in de media: “Ik las vanochtend op internet dat wij bezig zijn om een Rus (Armeen, red.) te kopen. Hoe komen ze er in godsnaam bij? Het is gewoon niet waar. Dat is gewoon iemand die zuigt dat uit zijn duim en dat staat alweer drie dagen op internet. Onzin. Dat is helemaal niet aan de orde.”

