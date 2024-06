Michiel Kramer ergert zich kapot en meldt zich op X: 'Wat een armoe!'

, de spits van RKC Waalwijk, zit nooit om een mening verlegen en meldt zich ook tijdens het Europees Kampioenschap op X. De aanvaller is totaal niet onder de indruk van Engeland, drie jaar geleden nog de verliezend finalist, dat halverwege het tweede pouleduel tegen Denemarken op een 1-1 gelijkspel staat.

The Three Lions kwamen in Frankfurt nog wel op voorsprong door toedoen van - wie anders dan - Harry Kane. Nadat Kyle Walker onoplettendheid van de Deen Victor Kristiansen had afgestraft kwam de bal met enig fortuin voor de voeten van de spits van Bayern München, die zich met het buitenkansje wel raad wist: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Dat was echter niet volgens de verhoudingen op het veld, want de Denen hadden het betere van het spel. Na een klein halfuur spelen kwamen de Scandinaviërs dan ook niet onverdiend op gelijke hoogte toen Morten Hjulmand het van ruim 25 meter afstand probeerde met een laag schot. Zijn inzet verraste de Engelse doelman Jordan Pickford, die de bal via zijn rechterpaal binnen zag vliegen.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Denemarken en Engeland

Kramer heeft zich de eerste 45 minuten flink geërgerd aan het spel van de Engelsen, blijkt als de spits vlak voor rust een tweet de wereld inslingert. "Wat een armoe dat Engeland", fulmineert de geboren Rotterdammer. "Met zulk materiaal zo verschrikkelijk matig spelen", verzucht Kramer.

Wat een armoe dat Engeland.

Met zulk materiaal zo verschrikkelijk matig spelen. — Michiel Kramer (@kramerinho) June 20, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.