'Dit is het interessantste dilemma voor Koeman, hij heeft best wel een luxeprobleem'

Sjoerd Mossou benoemt wat in zijn ogen het 'interessantste dilemma' is voor bondscoach Ronald Koeman. De keuzeheer lijkt zijn beoogde basiself voor de eerste EK-wedstrijd, komende zondag tegen Polen, redelijk in zijn hoofd te hebben. Over de rechterflank, waar zowel als afgelopen week indruk maakten, heeft Koeman echter nog een knoop door te hakken, ziet de journalist.

Frimpong kreeg in het oefenduel met Canada de kans zich vanaf de aftrap te laten zien, zij het als rechtsbuiten. De speler van Bayer Leverkusen onderscheidde zich in De Kuip met onder meer een goal én een assist, terwijl Feyenoorder Lutsharel Geertruida zich prima staande hield als rechtsback in de 4-3-3-formatie waarmee Koeman zijn elftal het veld instuurde. Gisteren (maandag) mocht Dumfries zich tegen IJsland rechts achterin laten zien, terwijl Xavi Simons als rechtsbuiten zijn eerste interlandgoal liet aantekenen.

Koeman lijkt tegen Polen een keuze te moeten gaan maken tussen Dumfries en Frimpong. "Dat wordt wat mij betreft het interessantste dilemma", zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. "Die rechterkant, dat is best wel een luxeprobleem", signaleert de verslaggever. "Met Dumfries als opkomende back, die af en toe bijna als rechtsbuiten opduikt, dat functioneert. Dat weten we, hij was niet voor niets een van de betere internationals van de laatste twee jaar, die waarde had hij nu tegen IJsland ook weer. Dus dat dat prima kan, dat werd onderstreept."

Een kwartier voor tijd haalde Koeman zowel Dumfries als Simons naar de kant. In hun plaats mochten Frimpong en Geertruida het uitzwaaiduel vervolmaken. "Dan zie je daar ook gelijk weer een enorme energie ontstaan", zegt Mossou. "Het is eigenlijk ook een ideaal koppeltje", benoemt de journalist. "Het is eigenlijk een beetje gespiegeld, deze twee koppels. Bij de ene speelt de back naar binnen en is de voorste de man van de buitenbaan, en bij Dumfries en Simons kiest de back de buitenbaan en is de aanvaller de speler die naar binnen gaat. Dus: het zijn twee combinaties die allebei uitstekend kunnen."

Mossou stipt de scherpe voorzet van Frimpong aan, waaruit Memphis Depay zijn afgekeurde goal maakte. "Maar ook de drive en het gevaar dat hij stichtte, je zou bijna denken dat je daar niet omheen kan. Maar tegelijkertijd geldt dat voor Dumfries eigenlijk ook." Host Etienne Verhoeff bespreekt een variant waarin zowel Dumfries als Frimpong een basisplaats heeft. Mossou verwacht dat echter niet: "Hij (Koeman, red.) schetste gisteren op de persconferentie dat dat best zou kunnen, maar hij liet met zijn wissels eigenlijk het tegenovergestelde zien."

