München kleurt blauw voor openingswedstrijd EK 2024 met 150.000 (!) Schotten in de stad

De straten van München kleuren volledig blauwwit in aanloop naar de openingswedstrijd van het EK 2024: Duitsland – Schotland. Liefst 150.000 (!) zijn al aanwezig in het centrum van de Beierse stad. Ongeveer 30.000 kaarten zijn in het bezit van Schotland-supporters, die zich ongetwijfeld luid zullen laten horen in de Allianz Arena.

Het is nú al complete chaos in de stad. Op internet circuleren honderden filmpjes van Schotland-aanhangers die al in Duitsland zijn. Zelfs in het vliegtuig van Edinburgh naar München kon de Tartan Army nauwelijks tot kalmte gemaand worden. De tendens in Europa is een beetje dat de Engelsen de stad redelijk slopen, maar de Schotten altijd vriendelijk blijven.

Op de wedstrijddag verwacht de organisatie zelfs 200.000 (!) supporters van de uitploeg in de stad. Het overgrote deel moet de openingswedstrijd dus in de stad, of in de fanzone kijken. Veel mooie beelden al op X, waaronder een video waarin de bespeler van de doedelzak van de tafel valt, weer opstaat, en hetzelfde liedje opnieuw instart. Bekijk hier beelden van de Schotten die al aanwezig zijn in München.