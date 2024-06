Ronald Koeman riep in eerste instantie geen vervanger op voor de geblesseerde Teun Koopmeiners, die niet naar Wolfsburg is gegaan met de Oranjeselectie. Joshua Zirkzee was op vakantie in Miami, maar de boomlange spits is ingevlogen door de bondscoach en sluit binnenkort aan in Wolfsburg. Internetgebruikers op X kunnen wel genieten van de 26 spelers in de selectie.

We're guessing that Koeman has decided to use the extra spot in the squad after all due to the minor injury to Brian Brobbey, just in case it becomes more serious.



Great decision from the coach to bring Zirkzee in! — Clockwork Oranje (@ClockworkOranje) June 12, 2024

Zirkzee toch mee naar het EK, hij is nu toch geselecteerd als 26e speler. Na de scan van Brobbey vandaag bleek dat het niks ernstig was, toch roept Koeman nu Zirkzee voor de zekerheid op. Verstandige en goede keuze van de bondscoach!#euro2024 — IJSKONIJN Dolberg (@MilanEngels) June 12, 2024

Brobbey going down in training turned out to be a blessing in disguise 😅 It was nothing serious, but obviously made Koeman realise he should use the 26th spot!



Zirkzee can fill in as a striker and as a number 10, so a really handy addition. — Clockwork Oranje (@ClockworkOranje) June 12, 2024

Gek genoeg is Nederland nog sterker geworden na de blessures van Koopmeinders en Frenkie de Jong en de toevoeging van Zirkzee en Maatsen. Twee spelers het duidelijk verdienen om het EK te spelen maar een eigenwijze #Koeman negeerde — Guardadinho (@been_mario) June 12, 2024

Je let één seizoen niet op en aan mijn timeline te zien is Zirkzee de verlosser, de brenger van voorspoed en de reden van het licht — Daniël (@voetbalgeneuzel) June 12, 2024

Brobbey eruit, Zirkzee erin, we worden alsmaar beter 🤗 — 𝑾𝑾𝑪𝑻𝑴 (@WWCTM98) June 12, 2024