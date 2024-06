'Ten Hag kan United-contract met twee jaar verlengen, Ratcliffe wil macht trainer inperken'

Een dag nadat duidelijk werd dat Erik ten Hag mag aanblijven als trainer van Manchester United, komen nieuwe details over zijn aanstaande contractverlenging naar buiten. Britse media melden dat de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax kan bijtekenen tot medio 2027, maar dat mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe de interne macht van de oefenmeester wel wil gaan inperken.

Ten Hag tekende in de zomer van 2022 een driejarig contract op Old Trafford, waarin een optie voor een vierde jaar werd opgenomen. De trainer leidde de club in zijn debuutjaar naar de derde plaats in de Premier League en legde toen eveneens beslag op de League Cup. Afgelopen seizoen stelde de club in de competitie met een achtste plaats zwaar teleur, maar werd wel de FA Cup veroverd. De positie van Ten Hag werd dan ook wekenlang geëvalueerd, United sprak zelfs met een aantal mogelijke opvolgers, maar uiteindelijk werd dan tóch besloten dat de Nederlander mag blijven. Sterker nog: zijn contract zou zelfs verlengd gaan worden.

The Telegraph kan woensdag 'exclusief' melden dat het om een verlenging tot medio 2027 gaat, al hebben trainer en club daar nog geen overeenstemming over weten te bereiken. "Een nieuw contract is een natuurlijk gevolg nu Ratcliffe, die de touwtjes feitelijk in handen heeft, besloot dat hij Ten Hag wil behouden", schrijft de krant. "Het zou awkward zijn voor de trainer om de laatste twaalf maanden van zijn contract in te gaan, gezien de speculatie over zijn aanblijven", legt het medium uit.

De rol die Ten Hag op Old Trafford bekleedt zou echter wel drastisch kunnen gaan veranderen, waarbij hij meer 'trainer' en minder 'manager' van de club wordt. De BBC schrijft bijvoorbeeld dat Ten Hag momenteel een veto heeft als het gaat om het aankopen van spelers, maar dat de structuur er op dat gebied er vermoedelijk heel anders uit gaat zien. Met Jason Wilcox (sinds april 2024 de nieuwe technisch directeur), Dan Ashworth (die over moet komen van Newcastle United als sportief directeur) en Omar Berrada (de CEO die op 1 juli begint en overkomt van de City Football Group) hebben straks drie nieuwe kopstukken een hoop in de melk te brokkelen als het gaat om inkomende transfers.

Met het aanstellen van bovengenoemd drietal wil Manchester United in de toekomst voorkomen dat er opnieuw veel te hoge transfersommen worden uitgegeven voor spelers die dat prijskaartje vervolgens niet rechtvaardigen. The Telegraph noemt de Braziliaan Antony als voorbeeld: "De 86 miljoen pond (95 miljoen euro, red.) die aan Ajax werd betaald - een deal waar Ten Hag op aandrong - zorgde voor verbijstering", weet de krant.

