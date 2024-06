Ondergewaardeerde Oranje-international spreekt zich uit: ‘Slaat soms helemaal nergens op’

wordt als voetballer ondergewaardeerd in Nederland, zo laat hij weten in de podcast SEG Stories. De 42-voudig Oranje-international, die door een blessure de Europa League-finale van Atalanta miste en ook het Europees kampioenschap met het Nederlands elftal aan zijn neus voorbij ziet gaan, beseft dat het Nederlandse publiek nogal kritisch is.

“Ik word een beetje ondergewaardeerd”, vertelt De Roon. “Het is altijd makkelijk zeggen wat ze doen. Ik ben echt niet diegene die zegt: ik heb elke wedstrijd geweldig gespeeld. Alleen ik zou wel eens een echte analyse van een wedstrijd willen zien. Als Marten de Roon wordt opgesteld om ballen af te pakken of gaten dicht te lopen en ik mis zes passes, dan moet ik worden afgerekend of ik wel genoeg ballen heb afgepakt. Als ze daar een statistiek van laten zien, in plaats van altijd het ‘daardoor voetballen wij slechter’.

Volgens De Roon is het makkelijk om het af te schuiven ‘op de makkelijkste prooi op dat moment’. “Wat onbekender, niet bij de top drie in Nederland gevoetbald, speelt in Italië. Maar volgens mij speel ik daar al zeven, acht jaar op het allerhoogste niveau en dan weet je dat je echt wel kunt voetballen", vervolgt De Roon.

Hij herhaalt dan ook dat de kritiek makkelijk is, maar is blij met de waardering van zijn ploeggenoten bij Oranje. “Daarom denk ik dat het leuk is om te zien dat als er zoiets gebeurt, dat al die jongens van het Nederlands elftal mij wel waarderen. Die merken wat ik zeg maar in een groep beteken en ook in het veld. Het is natuurlijk echt makkelijk roepen, maar soms slaat het echt helemaal nergens op.”

De Roon houdt zich er echter niet mee bezig hoe hij in Nederland op de kaart staat. “Ik weet wat ik zelf kan, maar ook wat we met Atalanta presteren. Daar heb ik geen trofee of beker voor nodig”, aldus de middenvelder, die ook een interview met Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini aanhaalt. De Italiaanse coach miste volgens de media een trofee of een beker. “Denken jullie nou echt dat ik nu een betere trainer ben dan dat ik vanmiddag voor de finale was?”, reageerde Gasperini enkele weken terug na de gewonnen Europa League-finale.

“Een beker is fantastisch, maar dat maakt je niet een beter iemand. Het geeft voor mensen alleen een soort van waarde aan wat je kan”, vervolgt De Roon, die beseft dat de publieke opinie in Nederland snel kritisch is. “Ik denk dat heel weinig mensen Atalanta kijken en dus weten wat je daar doet. Omdat we nu wat verder kwamen zagen mensen opeens: zo, hij doet wel heel erg veel voor dit team. Tegen Liverpool en Marseille zeg maar, toen ik als verdediger heb gespeeld. Niet in mijn rol. Wat je dan doet voor je team, dat wordt in Nederland niet altijd zo gezien.”

