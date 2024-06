Openingswedstrijd EK 2024 Duitsland - Schotland op tv: hoe laat en waar is het duel te zien?

Maanden en weken is het over het EK 2024 gegaan, maar op vrijdagavond 14 juni is het eindelijk zover. Gastland Duitsland (één van de favorieten voor de eindoverwinning) neemt het op tegen Schotland in de openingswedstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal. Maar hoe laat is de wedstrijd, en waar valt deze te bekijken?

Hoe laat begint Duitsland – Schotland?

Het EK 2024 wordt vrijdagavond 14 juni om 21.00 in gang gezet door Duitsland en Schotland. De scheidsrechter in de Allianz Arena is Fransman Clément Turpin.

Waar is de openingswedstrijd van het EK 2024 te kijken?

Het hele toernooi zal uitgezonden worden door de NOS. Duitsland – Schotland zal te zien zijn op NPO 1.

Wanneer begint de openingsceremonie van het EK 2024?

Wanneer de openingsceremonie precies begint is niet bekend, maar vanaf 20:30 wordt NOS Studio Fussball uitgezonden, waarin waarschijnlijk veel beelden van de ceremonie getoond zullen worden.