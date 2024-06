Opvallend: Farioli spreekt bij Ajax voorkeur uit tegen spelers uit dit continent

Supporters van Ajax hoeven deze zomer waarschijnlijk geen versterkingen uit Zuid-Amerika te verwachten. Francesco Farioli heeft intern namelijk te kennen gegeven liever geen spelers uit het continent te scouten.

Ajax scoutte recent succesvol in Zuid-Amerika met onder meer de komst van Antony en Lisandro Martínez. Beiden werden voor relatief weinig geld aangetrokken uit respectievelijk Brazilië en Argentinië en vervolgens veel geld doorverkocht naar Manchester United.

Hans van der Zee scoutte Antony en Martínez namens Ajax, maar Farioli heeft intern laten weten niet gecharmeerd te zijn van de scouting van Zuid-Amerikaanse spelers. "Toevallig zei onze nieuwe trainer (Francesco Farioli, red.) afgelopen week tegen me dat hij Zuid-Amerikanen niet kan scouten", onthult Van der Zee in gesprek met de NOS. "Hij zei dat hij niet kan inschatten hoe ze het in Europa gaan doen.”

Van der Zee benadrukt evenwel dat Ajax zijn ogen op voorhand zeker niet zal sluiten voor spelers uit Zuid-Amerika. "De grote kunst is om dat wel te doen. Het kan natuurlijk geweldige dingen opleveren, want de prijs is over het algemeen vrij goed in verhouding met Europa. In Zuid-Amerika kan je nog parels halen”, aldus de scout van de Amsterdammers.

