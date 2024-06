Opvallende gast meldt zich in Ritz-Carlton-hotel van het Nederlands elftal

Oud-scheidsrechter Björn Kuipers was woensdagavond te gast in het Ritz-Carlton-hotel, waar het Nederlands elftal tijdens het EK in Duitsland verblijft. De voormalig toparbiter heeft aan de internationals en stafleden van Oranje uitleg gegeven over een aantal wijzigingen of nieuwe regels op arbitraal vlak tijdens het eindtoernooi.

Kuipers werd woensdagavond uitgenodigd door de KNVB en het Nederlands elftal om uitleg te geven over bepaalde regels. “Elk jaar kan er wel iets veranderen", zei Matthijs de Ligt donderdagochtend daarover op de persconferentie. De verdediger van Bayern München vond het daardoor waardevol dat de arbiter uit Oldenzaal drie uur had gereden om de internationals van Oranje toe te spreken.



De Ligt vervolgt na een vraag van De Telegraaf-journalist Mike Verweij: “Wat wel hands is en wat niet. Wat wel een gele kaart is en wat niet. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden op toernooien", vindt de verdediger. Daarnaast kwamen tijdens de bijeenkomst met Kuipers een aantal nieuwe regels naar voren die tijdens het eindtoernooi in Duitsland worden doorgevoerd.

Artikel gaat verder onder video

Zo mogen tijdens het aankomende EK alleen aanvoerders nog in gesprek met de arbiters. Kiezen andere spelers ervoor om commentaar te geven op de leiding, wordt dat tijdens dit eindtoernooi direct bestraft met een gele kaart: “Als een beslissing van een scheidsrechter niet juist blijkt te zijn, dan kan het soms wel eens moeilijk zijn om je emoties de baas te blijven. Het is belangrijk dat dat geregeld wordt door de aanvoerder en dat de andere spelers daar rustig onder blijven", zegt de centrale verdediger tot slot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.