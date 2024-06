Oranje-fans tonen opmerkelijk en plagend spandoek vlak voor Nederland - Frankrijk

De Nederlandse fans hebben een bijzonder spandoek meegenomen naar Leipzig, waar vrijdagavond Nederland - Frankrijk gespeeld wordt. Daarop is te zien, met Theo Hernández aan de lijn.

De twee hebben een verleden. Ze spelen sowieso bij clubs die rivalen van elkaar zijn: AC Milan en Internazionale. Tijdens meerdere Milanese derby's kregen de twee aanvallende verdedigers het met elkaar aan de stok. En de laatste ontmoeting liep al helemaal uit de hand: tijdens AC Milan - Inter (1-2) op 22 april dit jaar (tevens het kampioensduel van de Nerazzurri) ontstond er een opstootje tussen beiden, waarna ze elkaar vasthielden. De scheidsrechter toonde Dumfries én Hernández de rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

Toen Dumfries enkele dagen later met Inter het kampioensfeest aan het vieren was, kreeg hij een spandoek in de handen gedrukt. Op dit spandoek was een GTA-afbeelding te zien, van een persoon met een hond aan de lijn. De 'hond' was in dit geval Hernández, het 'baasje' Dumfries. De Nederlandse wingback feestte even met het spandoek. Hij kreeg een boete van de Serie A en bood zijn excuses aan.

Enkele Nederlandse fans hebben zich van hun creatiefste kant laten zien door dit spandoek na te maken. Zij liepen er triomfantelijk mee richting de Red Bull Arena, waar om 21:00 de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk aftrapt. Of Dumfries ook echt met Hernández te maken krijgt is nog maar de vraag. Sommige analisten pleiten voor een basisplek voor Lutsharel Geertruida in plaats van Dumfries, terwijl de linksback van Frankrijk de afgelopen dagen wat fysieke klachten had.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.