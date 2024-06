Oranje-uitblinker kan niet iedereen bekoren: ‘Speelt een goed EK? We zijn pas twee wedstrijden bezig’

Valentijn Driessen vindt het ophemelen van allemaal wel wat overdreven. Volgens de journalist is de doelman van Oranje tijdens het Europees Kampioenschap nog niet écht getest.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf krijgt Driessen de stelling voorgelegd of Verbruggen deze zomer alweer vertrekt bij Brighton & Hove Albion. Dat verwacht hij niet. “Waar zou hij heen moeten dan?”, vraagt de chef voetbal van de krant zich hardop af. Pim Sedee geeft aan dat hij geen bestemming in gedachten heeft. “Maar als je zo goed keept op een EK is Brighton toch niet de club waarbij je thuishoort”, voegt hij eraan toe.

Die uitspraak valt bij Driessen niet helemaal lekker. “Hij speelt een heel goed EK? We zijn twee wedstrijden onderweg. We hebben tegen Polen gespeeld en ik zal niet zeggen dat ze met Frankrijk erbij allebei de lamme en de blinde zijn. De Polen zijn in ieder geval de lamme en de blinde en spelen zonder Lewandowski en Frankrijk zonder Mbappé.” Sedee geeft vervolgens aan dat hij wel een bal van Antoine Griezmann goed pakte. “Ja, hij houdt er een uit”, antwoordt Driessen. “Dus voor één redding moet je naar de top van Europa?”

Vervolgens geeft Driessen aan dat hij wel verwacht dat Verbruggen op de radar staat bij Europese topclubs. “Maar dat zal eerder ook wel geweest zijn. Het zou wel heel slecht gescout zijn als ze hem niet op de radar hebben staan.” Mike Verweij denkt wel dat het optreden van de doelman op het EK invloed heeft op de interesse. “Vaak kijk je wel op een EK hoe het niveau is. Als hij zich hier ook staande houdt… Het is voor Verbruggen in ieder geval te hopen dat er nu een trainer komt die hem wel elke wedstrijd opstelt bij Brighton.”

