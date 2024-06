Oranjefans leven in grote onzekerheid toe naar duel met Roemenië: 'KNVB is aan het overleggen'

Het Nederlands elftal speelt komende dinsdag in München de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië en de verwachting is dat Ronald Koeman en zijn manschappen opnieuw door tienduizenden landgenoten achterna gereisd zullen worden. Het is momenteel echter de vraag of de KNVB evenals in Hamburg, Leipzig en Berlijn een Oranjemars kan organiseren. Reden voor onzekerheid is de grote afstand tussen het centrum en de Allianz ArenA waar de wedstrijd gespeeld zal worden.

Waar de voetballers van het Nederlands elftal zeker nog geen onbetwiste indruk hebben gemaakt en afgelopen dinsdag zelfs een pijnlijke nederlaag leden tegen Oostenrijk (2-3), krijgen de Nederlanders die naar de speelsteden zijn afgereisd alleen maar lovende kritieken. Zowel in Hamburg, Leipzig als Berlijn verzamelden tienduizenden Oranjefans zich om de nationale ploeg te steunen. Zij liepen allemaal achter een oranje dubbeldekker richting het stadion. Dat moet komende dinsdag voor de wedstrijd tegen Roemenië opnieuw gebeuren, maar de vraag is of er in München een Oranjemars georganiseerd kan worden.

Artikel gaat verder onder video

“De KNVB is nu aan het overleggen, dus het is gewoon even afwachten”, wordt Henk van Beek van de Oranjebus geciteerd door Hart van Nederland. De reden voor onzekerheid is dus de grote afstand van het centrum van München naar het stadion, waar normaliter Bayern München zijn thuiswedstrijden speelt. Volgens Google Maps is het bijna 2,5 uur lopen naar de Allianz ArenA. Om die reden is er tijdens dit EK in München nog geen fanmars georganiseerd. Hans Peeters, evenals Van Beek betrokken bij de Oranjebus, is er een kleine kans dat de Oranjemars door kan gaan. “Ik denk dat de mensen in München de parades in andere steden ook hebben gezien. Dat moeten zij in hun stad toch ook willen? Het is gewoon heel leuk om het mee te maken”, zo klinkt het.

Het Algemeen Dagblad schijft dat de KNVB nu samen met de autoriteiten van München bekijkt of er dinsdag nog alternatieven zijn voor een Oranjeparade. De ontmoeting tussen Roemenië en het Nederlands elftal begint om 18.00 uur. In München werd onder meer de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland gespeeld. Het gastland was op 14 juni een paar maatjes te groot voor de Schotten: 5-1.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.