Ouders Maatsen racen halsoverkop naar Duitsland en helpen hem uit de brand

werd toch opgeroepen voor het Nederlands elftal nadat Frenkie de Jong met een blessure een streep door het EK moest zetten. De linksback was al een week op vakantie en had zijn voetbalspullen niet in zijn huis in Dortmund liggen, dus moesten zijn ouders te hulp schieten.

Dinsdagochtend kwam naar buiten dat Maatsen de geblesseerde De Jong vervangt bij het Nederlands elftal. Nadat de linksback tijdens zijn vakantie op het Griekse Mykonos zijn jawoord had gegeven aan de KNVB, boekte de bond snel een vlucht naar Dortmund, de plaats waar Maatsen woont. Al snel bleek dat er een probleem ontstond. De voetbalspullen van de verdediger lagen namelijk bij zijn ouders in Vlaardingen.

“Ian had zijn spullen bij ons achtergelaten”, geeft moeder Wendy Maatsen aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat doet hij wel vaker als hij vanuit ons op vakantie gaat, maar nu moest er snel worden gehandeld.” De ouders van de verdediger van Borussia Dortmund sprongen dinsdagochtend om 7.00 uur in de auto om zo snel mogelijk naar Dortmund te rijden. Daar kreeg de linksback zijn voetbalspullen overhandigd, om direct in de taxi naar Wolfsburg te stappen. Inmiddels is hij daar aangesloten bij de selectie van Ronald Koeman.

“Wij zijn nu op de weg terug naar huis”, gaat de moeder van Maatsen verder. “Ian zei: ‘mam, ik had het niet meer verwacht, maar nu ik toch het EK kan meemaken gaat de knop gelijk om. Ik heb er zin in en hoop mijn debuut in Oranje te kunnen maken.’ Het was al een bijzonder seizoen met alles wat er is gebeurd. Ik noem het een jongensdroom voor Ian van vijf maanden, met de euforie van het bereiken van een Champions Leaguefinale, daarna de teleurstelling van afvallen voor het EK tot nu tóch nog erbij zijn. Onze eigen zomerplanning staat ook totaal op zijn kop. Maar we stappen komend weekeinde met alle plezier wéér in de auto naar Duitsland. Dan op naar Hamburg.”

