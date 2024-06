Roemeense oud-PSV'er niet bang voor Oranje: 'Als we dat doen, heeft Nederland een probleem'

De Roemeen Ovidiu Stinga, die in het verleden voor PSV speelde en nog altijd een huis heeft in Eindhoven, is niet onder de indruk van het Nederlands elftal. In een interview met een Roemeense krant stelt Stinga onder meer dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een echte leider ontbeert, en dat Roemenië een goede kans maakt om ten koste van Oranje door te dringen tot de kwartfinale van het Europees Kampioenschap.

Dinsdag staan beide landen tegenover elkaar in de achtste finales van het eindtoernooi in Duitsland. Om 18.00 uur zal er worden afgetrapt in de Allianz Arena in München. Stinga blijkt in gesprek met Gazeta Sporturilor niet erg onder de indruk van de verrichtingen van Oranje tot dusverre. "De balans is nu meer in ons voordeel, in tegenstelling tot de eerdere jaren waarin we Nederland troffen", meent de oud-PSV'er. "Onze tegenstander heeft geen generatie die ons bang kan maken", klinkt het zelfverzekerd.

Artikel gaat verder onder video

"In tegenstelling tot vroeger hebben de Nederlanders geen nummer 10", analsyeert Stinga het elftal van Koeman. "En ze hebben geen leider. Sommigen noemen dan Memphis Depay, maar je kunt hem niet vergelijken met Van Basten, Gullit, Bergkamp, Van Persie of anderen, als we het over het recente verleden hebben."

Toch beschikt Oranje wel over enkele wapens die het de Roemenen lastig kunnen maken. "Hun sterke punt zijn de backs die veel opkomen. En Cody Gakpo scoort makkelijk, die maakt het verschil." Stinga weet echter wel hoe zijn landgenoten het Nederlands elftal het best kunnen bestrijden: "Als je ze kunt vastzetten, dan hebben ze een probleem", zegt de Roemeen.

