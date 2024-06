Podolski krijgt lachers op de hand met 'genadeloze' grap over Memphis Depay

heeft zich met een humoristische tweet gemengd in het discours over de zweetband van . De voormalig international van Duitsland vergelijkt Depay met acteur Joe Pesci in zijn rol als schurk Harry in de kerstfilm Home Alone.

De tweet wordt breed opgepikt, met zesduizend likes en veel lachende emoji's in de reacties. Het Poolse medium Meczyki spreekt van een 'genadeloze' grap van Podolski, die tegenwoordig uitkomt voor Górnik Zabrze in Polen. De 39-jarige spits speelde in het verleden onder meer voor Bayern München, Arsenal, Internazionale en Galatasaray.