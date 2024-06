Brian Priske geeft eerste interview als trainer van Feyenoord: 'Wil de beste supporters van Nederland geven wat ze verwachten'

Brian Priske heeft zijn eerste interview als hoofdtrainer van Feyenoord gegeven. De Deen, die overkomt van de Tsjechische kampioen Sparta Praag en in De Kuip als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot aan de slag gaat, toont zich onder de indruk van zijn nieuwe werkgever en belooft de 'beste supporters van Nederland' te zullen geven wat zij van hem verwachten.

"Ik ben blij om hier te zijn, het was een lang proces", zegt Priske tegenover Feyenoord ONE over de onderhandelingen tussen de Rotterdammers en zijn vorige werkgever, die uiteindelijk zo'n anderhalf miljoen euro als compensatie ontvangt. "Ik heb veel goede gesprekken met Dennis (te Kloese, red.) en anderen binnen de club gevoerd. Die verliepen zeer professioneel, het lijdt geen twijfel dat Feyenoord haar huiswerk had gedaan. Ze hebben echt heel veel onderzoek gedaan naar mijn achtergrond en mijn wedstrijden bij eerdere clubs. Dat gaf mij de indruk van een club die precies weet wat het zoekt."

Feyenoord past op meerdere manieren bij Priske, zo stelt de 47-jarige oefenmeester. "Als mens deel ik dezelfde waarden als deze club", klinkt het in uitstekend Engels. "Hard werken is belangrijk. In het voetbal krijg je niets cadeau, dus je moet hard werken. Daar sta ik absoluut voor." Bovendien denkt Priske dat zijn buitenlandse ervaring - voordat hij bij Sparta Praag aan de slag ging werkte hij een seizoen bij Royal Antwerp FC in België - hem zal helpen in Rotterdam-Zuid. "Ik heb de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan, ben ook al een tijd weg uit Denemarken en heb in verschillende omgevingen en culturen gewerkt. Dit is ook een multiculturele club, een afspiegeling van de stad Rotterdam"

Bovendien past de voetbalfilosofie van Feyenoord óók bij die van Priske, zo zegt de trainer. "Ik wil snel, krachtig voetbal spelen. Met veel energie en passie." Vervolgens steekt hij alvast de loftrompet voor Het Legioen: "We hebben hier de beste supporters van Nederland. Ik weet wat ze verwachten en dat zullen we ze ook laten zien. Dat we passie en energie erin willen leggen. Voetbal is een spel van kleine marges, soms heb je pech en verlies je. Maar dan hebben ze gezien dat we in ieder geval hard gewerkt hebben en alles hebben gegeven op het veld."

