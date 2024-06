Van der Vaart is ‘megablij’ met Oranje-international: ‘Een jongen uit een goed nest’

Het Nederlands elftal begint maandagavond met in de basis aan het oefenduel met IJsland. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn voorafgaand aan de laatste oefenwedstrijd voor het EK lovend over de ontwikkeling van de middenvelder van AC Milan.

Reijnders maakte vorig jaar enigszins verrassend de overstap van AZ naar AC Milan. Hij kende met vijftig wedstrijden in alle competities voor de Italiaanse grootmacht een sterk debuutjaar en is wat Van der Vaart betreft inmiddels ook niet meer weg te denken uit de basiself van Oranje. “Hij is geen twijfelgeval meer: hij is gewoon een basisspeler nu”, zegt de oud-international en analist bij de NOS.

Van der Vaart erkent dat hij aanvankelijk twijfels had of Reijnders meteen zou kunnen aanhaken bij AC Milan. “Maar hij heeft het vanaf minuut één laten zien”, vervolgt de oud-middenvelder. “Dan krijg je vertrouwen en dat straal je dan uit. Hij is snel, met en zonder bal. Hij is echte een middenvelder van deze tijd. Ik ben megablij dat hij zo opgestaan is.”

Van der Vaart prijst ook het karakter van Reijnders. “Het is een jongen die met beide benen op de grond staat. Hij komt uit een goed nest. Ik ken het nest niet, maar ik heb met zijn broertje (Eliano Reijnders, red.) bij PEC Zwolle mogen trainen. Dat was ook een hele lieve, rustige jongen. Reijnders straalt het uit: kracht en snelheid. Een heerlijke speler”, besluit Van der Vaart.

“Hij heeft ook scorend vermogen”, vult collega-analist Van Hooijdonk aan over Reijnders. “Hij is een intelligente speler die je eigenlijk nooit kunt betrappen op domme dingen. Dan word je betrouwbaar voor een trainer. En hij is multifunctioneel, dus je kunt met hem schuiven op het middenveld”, besluit de oud-spits.

