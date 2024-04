Frimpong en Leverkusen nemen in slotfase alsnog afstand van West Ham United

Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen heeft op eigen veld alsnog een verdiende zege geboekt op West Ham United in de kwartfinale van de Europa League. Pas in de laatste tien minuten wist de ploeg van basisspeler via Jonas Hofmann en Victor Boniface twee keer te scoren.

Leverkusen had zowel qua balbezit als qua kansen een enorm overwicht tegen de houder van de Conference League, maar wist dat pas in de slotfase te verzilveren. Nadat de bezoekers de grootste moeite hadden om een hoekschop uit de doelmond weg te werken, sloeg Hofmann in de rebound toe voor de 1-0. In blessuretijd kopte de Nigeriaan Boniface de meer dan verdiende 2-0 tegen de touwen.

AC Milan - AS Roma

Met Tijjani Reijnders als basisspeler is AC Milan er niet in geslaagd zich in een kansrijke positie te manoeuvreren voor het bereiken van de halve finale. AS Roma, dat in de Serie A dertien punten minder heeft dan de Rossoneri, was door een vroege treffer van verdediger Gianluca Mancini met 0-1 te sterk. De Romeinen, eerder dit seizoen (opnieuw) de bedwinger van Feyenoord, hebben zodoende de beste papieren om de klus volgende week in het eigen Stadio Olimpico te klaren.

Benfica - Olympique Marseille

In Lissabon heeft Benfica een kleine zege overgehouden aan de heenwedstrijd tegen Olympique Marseille: 2-1. Rafa Silva bezorgde de ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt na een kwartier spelen de voorsprong, waarna de Argentijnse routinier Ángel Di María vlak na rust de tweede treffer van de thuisploeg liet aantekenen. Een kwartier later zette Pierre-Emerick Aubameyang de eindstand op het bord, waardoor de beslissing in het tweeluik volgende week in het Stade Vélodrome moet gaan vallen.

