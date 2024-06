Van der Vaart: ‘Als hij fit was geweest, was hij zeker basisspeler geweest in Oranje’

verdedigt donderdagavond het doel van Oranje in het oefenduel met Canada en zal dat normaal gesproken ook doen tijdens het aankomende EK. Rafael van der Vaart stelt dat de keeper van Brighton & Hove Albion zijn basisplek heeft te danken aan de blessuregevoeligheid van .

Bijlow miste een groot deel van het afgelopen seizoen bij Feyenoord vanwege eerst een polsblessure en daarna een kuitblessure. Hij was op tijd fit om door bondscoach Ronald Koeman opgenomen te worden in de EK-selectie, maar moet Verbruggen voor zich dulden in de pikorde.

“Ik denk dat het de juiste keuze is”, reageert Van der Vaart bij NPO3 op de beslissing van Koeman om Verbruggen uit te roepen tot eerste doelman. “Je kunt zeggen: hij is jong en heeft weinig ervaring. Maar uiteindelijk moet degene spelen die gewoon goed is. Leeftijd maakt niet uit. Hij speelt ook veel in Engeland: hij heeft echt wel ervaring.

“Ik snap deze keuze wel. Zeker omdat Bijlow te vaak geblesseerd is geweest”, vervolgt Van der Vaart. Volgens de analist en oud-voetballer lijdt het echter geen twijfel dat Bijlow de eerste doelman van Oranje was geweest als hij een fitte aanloop naar het EK had gehad. “Dan had hij zeker gespeeld”, besluit Van der Vaart.

