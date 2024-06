Van der Vaart vernietigend over international: ‘Een schande, Oranje speelde zoals hij praat’

Rafael van der Vaart is niet onder de indruk van het interview dat dinsdagavond gaf na het verlies van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3). De aanvoerder van Oranje zei geen verklaring te hebben voor het zwakke optreden van Oranje in Berlijn, hetgeen er bij Van der Vaart niet ingaat.

Het lukte Van Dijk na afloop voor de camera van de NOS niet om de vinger op de zere plek te leggen “Het was een hele slechte wedstrijd, in alle opzichten. We begonnen slap: met de bal, maar ook in de duels. Dan loop je achter de feiten aan. Het was gewoon een slechte avond”, zei de aanvoerder van centrumverdediger van Oranje na het derde en laatste groepsduel op het EK.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Van Dijk om een verklaring voor het onthutsend zwakke optreden van Oranje: “Je zegt dat jullie slap waren in de duels. Dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk op een eindtoernooi”, stelde Stekelenburg. “Zeker”, repliceerde Van Dijk kort, waarna Stekelenburg vroeg om een verklaring. Van Dijk: “Ik heb daar op dit moment geen verklaring voor. Er is over gesproken in de rust. Dit kan gewoon niet. Ja, ik heb geen verklaring op dit moment. We moeten het veel beter doen, dat is duidelijk.”

“Oranje heeft gespeeld zoals hij praat”, reageerde Van der Vaart, analist bij de NOS, meteen op het interview van Van Dijk. “Er moet wat gif in komen, want het was een schande vandaag. Dat wil ik wel van een aanvoerder terugzien in zijn interviews. Ik wil een beetje passie zien! Zoals ik nu praat.”

