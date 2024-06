Ramaj spreekt zich uit: 'Hij wil veel stress in mijn hoofd opwekken’

raakte afgelopen seizoen geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar is inmiddels weer volledig hersteld. De Duitse doelman is dan ook blij om weer volle bak te kunnen gaan op de trainingen onder leiding van de nieuwe trainer Francesco Farioli.

"Het leven is goed. Ik ben gezond en blij om weer terug te zijn. Ik ben helemaal fit en kan weer honderd procent geven", aldus Ramaj, die tevreden is met de start onder Farioli. "Er zijn veel veranderingen rondom het team en ik heb er een goed gevoel over. Er hangt een goede sfeer bij de trainers en staf en iedereen geeft honderd procent om te leren van het verleden en alles te geven in de toekomst.”

In gesprek met Ajax TV geeft de talentvolle doelman te kennen dat hij miste om te trainen en om samen met de ploeg te zijn. “We hadden het lastig, maar er waren ook goede momenten. Dat is hoe je groeit in lastige tijden. Het was goed om iedereen weer te zien en de volgende stap te zetten."

Volgens Ramaj waren de eerste trainingen onder Farioli zwaar. "Zeker voor de spelers die een hoop moesten rennen. Maar we kregen ook een hoop input van de trainers. Het is zwaar voor je brein om dat allemaal te verwerken, maar het gaat de goede kant op. We zijn bezig met een nieuwe manier van hoe het vroeger was, en we brengen het naar een hoger niveau. We hebben een plan voor elke situatie en er zijn veel situaties uit het verleden waarvan we kunnen leren."

Positieve indruk over nieuwe staf

Ramaj heeft een positieve indruk van Farioli en vindt het goed hoeveel moeite de Italiaanse oefenmeester erin steekt. “Ik vind zijn houding fijn en het gevoel dat hij geeft aan het team en aan de andere trainers en staf. Ik houd ook van zijn Italiaanse stijl en vind het erg leuk om met hem te werken. Het maakt me blij en ik heb plezier in het trainen met hem en de ploeg."

"Ik denk dat hij mij begrijpt en ik hem", vervolgt Ramaj over Farioli, die voor hij hoofdtrainer werd ook keeperstrainer was. "Dat kan heel goed zijn voor mij." Daarnaast is er in de persoon van Jelle ten Rouwelaar ook een nieuwe keeperstrainer bij de Amsterdammers. “Mijn eerste indruk is heel goed. We zitten op hetzelfde level en ik denk dat het in de toekomst nog vertrouwder gaat worden. Hij wil veel stress in mijn hoofd opwekken tijdens de trainingen en dat is een belangrijk onderdeel van de wedstrijden omdat je als keeper altijd scherp moet zijn."

