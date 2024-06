René van der Gijp en Johan Derksen zijn compleet verbaasd en richten zich tot Ajax

Johan Derksen en René van der Gijp hebben met verbazing kennisgenomen van het feit dat Ajax druk in onderhandeling is met . De twee analisten van het programma Vandaag Inside begrijpen er niets van dat de technisch directeur van de Amsterdammers, Alex Kroes, bij de spits van het Nederlands elftal is uitgekomen.

"Ik was heel verbaasd, want dit is totaal geen Ajax-speler", zegt Derksen als presentator Wilfred Genee het onderwerp ter sprake brengt in het programma Vandaag Inside Oranje. "Hij (Weghorst, red.) moet gewoon naar FC Twente gaan, waar die vandaan komt. Een trainer met een Ajax-achtergrond zou nooit Weghorst kopen", voegt Derksen er tot slot nog aan toe. Zijn tafelgast Van der Gijp is het met hem eens en is niet onder de indruk van de werkwijze van Kroes in Amsterdam.

"Eerst Pablo Rosario, nu Weghorst weer... Ik word er niet blij van, hoor! Dan denk ik: kom op man, koop iets waar je écht wat aan hebt", zegt Van der Gijp over het huidige beleid van Ajax. Zoals de analist aangeeft, is Ajax naast de komst van Weghorst ook druk bezig met het vastleggen van Rosario, die over moet komen van OGC Nice. De oud-PSV'er is een bekende van trainer Francesco Farioli.

