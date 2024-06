‘Kroes pakt door: Ajax heeft eerste aanwinst voor Farioli bijna binnen’

Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer zich speler van Ajax mag noemen. Volgens ESPN verlopen de onderhandelingen ‘voorspoedig’ en naderen de Amsterdammers inmiddels een akkoord met zowel de middenvelder als zijn huidige werkgever OGC Nice. Rosario, die een verleden heeft bij PSV en een goede bekende is van Francesco Farioli, moet naar verluidt zo’n zeven miljoen euro kosten.

Voetbal International pakte dinsdag uit met de vermeende interesse van Ajax in Rosario. Ajax-watcher Mike Verweij bevestigde dit nieuws, maar schreef daar wel bij dat een transfer nog niet op handen was. Volgens de verslaggever van De Telegraaf had de middenvelder een eerste voorstel van de Amsterdammers naast zich neergelegd. Verweij verwachtte wel dat de zaakwaarnemer van Rosario snel met een tegenbod zou komen en volgens ESPN naderen de partijen inmiddels een akkoord over een transfer.

Rosario verkaste in de zomer van 2021 voor een bedrag van zes miljoen euro van PSV naar OGC Nice. Daar speelde hij in het afgelopen seizoen onder Farioli, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Rosario kon onder de Italiaan rekenen op een basisplaats en zoals het er nu naar uitziet, worden ze binnenkort herenigd in Amsterdam. Hoewel Rosario bij OGC Nice nog een eenjarig contract heeft, betaalt Ajax de Fransen volgens ESPN zo’n zeven miljoen euro voor diens komst. De middenvelder wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste aanwinst voor Farioli. De naam van Wout Weghorst valt ook in Amsterdam, maar zijn komst is vooralsnog niet aanstaande.

Rosario heeft al een verleden in Amsterdam. Hij speelde in het seizoen 2013/14 in de jeugdopleiding van Ajax, alvorens naar Almere City te vertrekken. In Flevoland speelde hij zich in de kijker van PSV, dat hem in de zomer van 2016 overnam van Almere City. Voor PSV kwam hij uiteindelijk tot 138 wedstrijden, goed voor vijf doelpunten en elf assists. Het shirt van OGC Nice droeg hij 113 keer. Scoren deed hij in Frankrijk niet, wel verzorgde hij vijf assists.

