Reserveaanvoerder Aké wil problemen in de kiem smoren: ‘Er kunnen kleine irritaties ontstaan’

is trots dat hij tot reserveaanvoerder van Oranje is benoemd. De verdediger is daarmee samen met aanvoerder Virgil van Dijk de leider van het team, iets waar hij naar uitkijkt.

“Ik ben de laatste jaren goed bezig: bij Oranje belangrijk geworden en op de club veel gespeeld en prijzen gepakt”, begint Aké in gesprek met NOS. “Dat heeft de trainer ook gezegd. Nu is het moment om deze stap te maken, vond hij. Nu kan ik deze rol aan. Ik heb de leeftijd en de ervaring. Ik denk dat het een goede stap is.”

Artikel gaat verder onder video

Dat hij reserveaanvoerder is achter Van Dijk, maakt het volgens de verdediger van Manchester City extra mooi. “We zijn goede vrienden buiten het veld”, geeft hij aan. “We praten al veel samen en dat maakt het makkelijker dingen op te lossen. Nu nog niet, maar in de loop van een toernooi kunnen er kleine irritaties ontstaan. Dat kunnen we samen bespreken. Dan helpt het als je een band hebt. We wonen vlak bij elkaar en komen bij elkaar over de vloer in Manchester. Onze families gaan goed samen.”

Aké is bij Oranje eigenlijk al een tijd een van de leiders. Zo praat hij regelmatig met de jongere spelers en verheft hij nooit zijn stem. Ronald Koeman wilde hem dan ook nog wat extra leiderschap geven. “Hierin kan ik beter worden, mezelf ontwikkelen. Ook daarin wil ik belangrijk zijn”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.