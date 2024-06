Twee tegenstanders blijven over voor Nederlands elftal na uitslagen in Groep E

Slowakije en Roemenië hebben elkaar woensdagavond in evenwicht weten te houden in de laatste groepswedstrijd van poule E. Door de uitslag bij België – Oekraïne grijpen de Roemenen hierdoor de groepswinst en gaan de Slowaken door als nummer drie. Hierdoor blijven er nog twee ploegen over die Oranje kan treffen in de achtste finale.

Vooraf kon het nog alle kanten op in groep E. Nog nooit was het in de historie van het EK voorgekomen dat alle vier de landen op drie punten stonden. Het maakte de voorbeschouwingen zowel makkelijk als bijzonder lastig. Het winnende land van de wedstrijden tussen Oekraïne tegen België en Slowakije – Roemenië zou sowieso doorgaan naar de achtste finale. Een nederlaag zou ook niet per se catastrofaal hoeven te zijn. Roemenië zou bij twee gelijke spelen groepswinnaar worden. Dan was er ook nog de optie voor een salonremise. Bij een gelijkspel tussen Slowakije en Roemenië zouden beide landen doorgaan. Die optie was volgens berichten uit beide kampen niet aan de orde.

Die uitgangspositie zorgde ervoor dat de Roemenen voorzichtig aan het duel begonnen. Naarmate de eerste helft vorderde kwam er meer evenwicht en juist toen sloegen de Slowaken via de raak koppende Ondrej Duda toe. Bij Roemenië was er een basisplaats voor Ianis Hagi. De zoon van Gheroghe, de beste Roemeense voetballer allertijden, had er zin in. Hangend aan de rechterkant kwam Hagi jr. vaak tegenover David Hancko te staan. De Feyenoorder had een lastige avond. De jonge Roemeen ging na ruim een half uur maar wat graag naar de grond na licht contact met de linkervleugelverdediger. De Duitse scheidsrechter Daniel Siebert gaf geel aan Hancko en een vrije trap aan Roemenië, maar trok beide beslissingen na tussenkomst van de VAR weer in. Geen geel voor de Feyenoorder, maar wel een strafschop voor de Roemenen. Deze werd door ex-Ajacied Razvan Marin kiezelhard binnengeschoten.

Dat de beweringen over een salonremise niet optioneel waren bewezen beide landen na de pauze. Waar mogelijk werd de aanval gezocht en zelfs een enorme plensbui mocht de pret zowel op als naast het veld niet drukken. Het maakte wel dat het veld loodzwaar werd en met het verstrijken van de tijd en de 0-0 tussenstand bij Oekraïne – België was het logisch dat er gaandeweg toch wat meer voorzichtigheid betracht werd. In de laatste tien minuten kwam de meeste dreiging nog van Slowakije zonder dat het nog grote kansen creëerde.

De rekenmeesters kunnen alvast aan het werk. Als vanavond de laatste wedstrijden in de groepsfase zijn gespeeld weten we het complete schema voor de achtste finales en wie dan de definitieve tegenstander van het Nederlands elftal wordt. Alleen Engeland en Roemenië blijven over.