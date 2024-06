Ronald Koeman neemt speler ruim een kwartier apart tijdens Oranje-training

Ronald Koeman greep tijdens de Oranje-training van zaterdagmiddag het moment om een individueel gesprek te voeren met . De bekritiseerde aanvalsleider van het Nederlands elftal en de bondscoach spraken uiteindelijk ruim een kwartier met elkaar, zo weet NOS te melden.

Depay kreeg de nodige kritiek over zich heen na het gelijkspel tegen Frankrijk. Onder meer Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk pleitten daags na het affiche met de titelfavoriet om een wissel met Donyell Malen. Of Koeman het met Memphis heeft gehad over een wissel, is niet bekend.

De bondscoach nam de spits van Oranje tijdens de training apart, waarna hij in een witte tent een individueel gesprek met hem voerde. NOS weet dat het gesprek ruim een kwartier duurde. De basisspelers tegen Frankrijk waren op dat moment ook niet meer aan het trainen, in tegenstelling tot de reserves en invallers.

