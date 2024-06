Schotland en Zwitserland houden elkaar in evenwicht: Duitsland definitief in de top twee

Schotland en Zwitserland hebben in de tweede groepswedstrijd van het EK de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel. De Schotse goal werd, net als in de eerste wedstrijd, gemaakt door een verdediger van de tegenstander, waar de wereldgoal van Xherdan Shaqiri de gelijkmaker opleverde. De uitslag biedt beide teams een prima uitgangspositie voor de beslissende speelronde.

Voorafgaand aan het duel tussen Schotland en Zwitserland was al bekend dat Duitsland met 2-0 had gewonnen van Hongarije. Gezien de grote verliespartij van Schotland en het daarbij behorende doelsaldo zo één puntje voor Zwitserland zou nagenoeg voldoende moeten zijn voor kwalificatie voor de achtste finale. Ook voor underdog Schotland zou een punt tegen Zwitserland niet verkeerd zijn. Zo zou de ploeg van Steve Clarke goede papieren hebben om zich in de laatste wedstrijd bij winst tegen Hongarije te plaatsen als een van de beste nummers drie.

Dit gegeven leek een stempel op de wedstrijd te drukken, want veel risico werd er niet genomen. Vooral niet verliezen leek het credo. Toch kreeg Zwitserland al na dertien minuten met een counter de 1-0 om de oren. Callum McGregor gaf de voorzet op Scott McTominay, die op goal schoot, maar Fabian Schär raakte. Via de verdediger viel de 1-0 voor de Schotten, die in de openingswedstrijd ook al een eigen doelpunt mee kregen, van Antonio Rüdiger.

De Schotse ploeg, die voor het laatst in 1996 een wedstrijd op een eindtoernooi won (tegen Zwitserland, 1-0), zat op rozen. Dat gevoel duurde niet lang voor de Tartan Army, want in de 26e minuut speelde de verdediging een levensgevaarlijke bal achteruit, die werd opgepikt door Xherdan Shaqiri. De 32-jarige speler van Chicago Fire nam de bal ineens op zijn schoen en krulde de bal om keeper Angus Gunn heen, de kruising in. Met deze wereldgoal scoorde Shaqiri op zijn zesde achtereenvolgende eindtoernooi minstens één doelpunt.

In de tweede helft was Grant Hanley nog heel dichtbij de 2-1, maar hij raakte de paal. Ook aan Zwitserse kant dachten de supporters iets te juichen te hebben, maar Breel Embolo, die al een doelpunt maakte tegen Hongarije, scoorde vanuit buitenspelpositie. Met veel slordigheden en weinig kansen sloten de teams de tweede helft af met een 1-1 gelijkspel.

Zo is alleen Duitsland in deze groep zeker van plaatsing voor de volgende ronde. Op 23 juni om 21:00 vinden de beslissingswedstrijden plaats. Geen enkele ploeg weet op welke plek die eindigt. Schotland neemt het op tegen Hongarije en Zwitserland speelt tegen gastland Duitsland.