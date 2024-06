Update: Leven van Barnabás Varga 'niet in gevaar', operatie wel noodzakelijk

Schrik om tijdens de wedstrijd tussen Schotland en Hongarije. De aanvaller van Hongarije raakte geblesseerd in de tweede helft na een botsing in het zestienmetergebied. Hij werd op het veld behandeld en afgeschermd met doeken, alvorens hij per brancard werd afgevoerd onder luid applaus van de supporters van beide landen. Het is niet bekend hoe het met Varga gaat.

De wedstrijd lag minutenlang stil na de botsing. Het was niet goed te zien wat er precies met Varga gebeurde. Opvallend was dat Dominik Szoboszlai uiteindelijk de brancard het veld op reed omdat hij vond dat er haast gemaakt moest worden. Na het moment stond in beeld aangegeven dat de arbitrage bekeek of Hongarije recht had op een penalty, maar de arbitrage oordeelde uiteindelijk van niet.

De wedstrijd werd na de aftocht van Varga voortgezet. Martin Adam was de vervanger van de spits. De wissel vond plaats in de 74ste minuut bij een stand van 0-0 in de MHPArena in Stuttgart. Uiteindelijk won Hongarije de wedstrijd met 1-0 door een treffer in de honderdste minuut. Varga, 29 jaar, heeft veertien interlands voor Hongarije gespeeld en komt in clubverband uit voor Ferencváros.

Update: Leven van Barnabás Varga 'niet in gevaar', maar EK zit er wel op

Het lijkt naar omstandigheden goed te gaan met Barnabás Varga. De spits van Hongarije is bij kennis afgevoerd naar het ziekenhuis, zo laat de Hongaarse voetbalbond weten. "De toestand van Barnabás Varga is stabiel! De speler van bevindt zich momenteel in een van de ziekenhuizen in Stuttgart! Wij informeren u direct als er nieuws is over de status ervan", schrijft de bond op X. Bondscoach Marco Rossi laat weten dat het leven van Varga 'niet in gevaar' is, maar dat hij wel geopereerd moet worden vanwege een breuk in zijn gezicht. Het EK zit er dan ook op voor de aanvaller.

