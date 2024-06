Hongarije pakt in minuut 100 allereerste punten en eindigt als derde in Groep A

Hongarije heeft de wedstrijd tegen Schotland op spectaculaire wijze naar zich toegetrokken. In de tiende minuut van de blessuretijd maakte Kevin Csoboth het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Nooit eerder viel zó'n laat doelpunt in de reguliere speeltijd van een EK-wedstrijd.

Door de overwinning eindigt Hongarije met drie punten als nummer drie in Groep A, terwijl Schotland met één punt onderaan eindigt. De blessure van de Hongaarse spits Barnabás Varga wierp een schaduw over de wedstrijd: hij werd per brancard afgevoerd na een zware botsing.

Voor Hongarije wordt het nog spannend of de drie punten genoeg zijn om bij de beste nummers drie te zitten en een ticket te claimen voor de achtste finale. Het doelsaldo van -3 maakt die opgave niet gemakkelijker. Na het laatste fluitsignaal namen de emoties de overhand bij Csoboth, die zijn eerste interlandgoal maakte.

In Stuttgart vochten Schotland en Hongarije om de derde plaats in poule A. Beide ploegen hadden een overwinning nodig om zicht te houden op de volgende ronde. Daartoe had Hongaarse bondscoach Marco Rossi een basisplaats ingeruimd voor Callum Styles, geboren in Engeland op zo’n 170 kilometer van de Schotse grens. De rossige middenvelder pakte na een kleine twintig minuten met een onhandige overtreding de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat was een van de weinige fouten die de Hongaren in verdedigend opzicht begingen. Schotland had veel balbezit, maar kon niet de ruimtes vinden om ten aanval te trekken. Billy Gilmour zakte meermaals in en probeerde zo het spel te verdelen, maar ook de talentvolle Brighton-speler kon niets aan de situatie veranderen.

De Hongaren loerden ondertussen op de counter. Meermaals poogden ze de handige Roland Sallai weg te sturen, maar de passes waren niet op maat. Rechtsback Bendeguz Bolla kwam er wel een keer gevaarlijk doorheen, maar zijn poging werd gepareerd door Angus Gunn. Naarmate de eerste helft vorderde, zag de 28-jarige doelman de tegenstander steeds vaker zijn strafschopgebied naderen. Toch hoefde hij weinig te doen: Hongaarse voorzetten werden eenvoudig weggewerkt, terwijl afstandsschoten van Sallai en Dominik Szoboszlai ongevaarlijk langs vlogen. Kort voor rust teisterde Willi Orban de lat boven de Schotse sluitpost, maar een Hongaars feestje was wegens buitenspel waarschijnlijk toch niet doorgegaan.

Het Schotse volksfeest was in de middag reeds in de straten van Stuttgart begonnen en werd tijdens de wedstrijd door de Tartan Army doorgezet. Bij elke balverovering steeg bovendien luid gejuich op; iets waar in de tweede helft steeds vaker reden toe was. De ploeg van Steve Clark kwam goed uit de kleedkamer en zocht met snel combinatiespel steeds vaker de aanval. Kansen leverde het echter nauwelijks op. Het enige schot was van Che Adams, die de bal wild over joeg. Hongarije bleef ondertussen ook zoeken naar de openingstreffer en probeerde te profiteren van de groeiende ruimtes. Omdat beide ploegen ook steeds vaker in de fout gingen, ontstond zo een interessant schouwspel.

Plots kwam de enthousiaste wedstrijd echter volledig stil te liggen door een hevige blessure van Barnabas Varga. Bij een hoge bal kwam Gunn uit, waarbij hij de Hongaarse spits tegen het hoofd raakte. Hij bleef vervolgens roerloos op het veld liggen en werd na een lange stabilisatie buiten het zicht van het publiek van het veld gedragen. Een effect op het algemene spelbeeld had dit niet: de wedstrijd bleef wild van hot naar her gaan. In eerste instantie kwam de dreiging voornamelijk van de Schotse kant, maar een valpartij van Stuart Armstrong werd weggewuifd. Even later ramde Csoboth de bal tegen de paal in een dominante fase van de Hongaren tegen de paal, waarna Schotland uiteindelijk in de laatste fase tevergeefs naar een treffer zocht. 0-0 was echter niet de eindstand. Na een snelle counter schoot Csoboth in minuut 100 raak, waardoor Hongarije hoop mag houden op de knockout-fase.